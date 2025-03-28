50 Propostes per la Reforma de l’Administració. Informes finals de la CETRA
Categories:Government and Public Administration
Document que presenta el detall complet de les propostes formulades per la CETRA, i inclou totes les aportacions, context i reflexions realitzades pels experts.
Comissió d'Experts per a la Definició de l'Estratègia de Transformació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Millora dels Serveis Públics (2025). 50 Propostes per la Reforma de l’Administració. Informes finals de la CETRA. Barcelona: Generalitat de Catalunya.