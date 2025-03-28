Cómo fortalecer la colaboración estratégica entre los territorios y las universidades. Metodologías y herramientas de gestión
Citation:
Work data:
Type of work: Seminar
Categories:Innovation | Participation | Research & Methodologies
Alternate URL:
https://ictlogy.net/presentations/20260127_ismael_pena-lopez_-_colaboracion_estrategica_territorios_universidades_metodologias_herramientas_gestion.pdf
Downloads:
Peña-López, I. (2026). Cómo fortalecer la colaboración estratégica entre los territorios y las universidades. Metodologías y herramientas de gestión. Programa de desarrollo profesional de directivos y gestores de gobiernos locales y universidades para la innovación transformativa, 27/01/2026. Barcelona: Global University Network for Innovation.