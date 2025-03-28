Type of work: Report

Abstract:

El Informe Top Tendencias Digitales 2026, elaborado con la colaboración de 91 empresas que forman parte de las Comisiones de Trabajo de IAB Spain, ofrece una visión global de la industria digital, analizando las claves del negocio para este año. El documento aborda las tendencias relacionadas con las siguientes disciplinas: Atención Publicitaria, Audio Digital, Branded Content, Brandformance, Data, DOOH, Inteligencia Artificial, Legal, Marketing de Afiliación, Marketing de Influencia, Programática, Redes Sociales, Retail & Commerce Media, Sostenibilidad, TV Conectada, Vídeo Online, y Virtual Spaces.