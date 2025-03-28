50 Propostes per la Reforma de l’Administració. Informe executiu de la CETRA
Type of work: Report
Categories:Government and Public Administration
Document que recull, de manera sintètica, les 50 propostes elaborades pels 12 grups de treball de la CETRA.
Comissió d'Experts per a la Definició de l'Estratègia de Transformació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Millora dels Serveis Públics (2025). 50 Propostes per la Reforma de l’Administració. Informe executiu de la CETRA. Barcelona: Generalitat de Catalunya.