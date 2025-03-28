Home
Inteligencia artificial, algoritmos extractivos y neurotecnologías: la protección de los estados mentales en la relación laboral
Citation:
Beltran de Heredia Ruiz, I.
(2025). “Inteligencia artificial, algoritmos extractivos y neurotecnologías: la protección de los estados mentales en la relación laboral
”. In del Rey Guanter, S.
, Rodríguez-Piñero Royo, M.
, Gala Durán, C.
, Luque Parra, M.
& Valverde Asencio, A.
(Coords.),
Tratado sobre Inteligencia Artificial y Relaciones de Trabajo, Capítulo 16
, 551-602. Las Rozas: Aranzadi La Ley.
Work data:
Type of work: Book Chapter
ISBN: 979-13-87743-06-2
Categories:Economics
| ICT Infrastructure
| Law & Criminology
Tags:artificial intelligence