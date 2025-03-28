Home » ICT4D Bibliography » Works » Inteligencia artificial, algoritmos extractivos y neurotecnologías: la protección de los estados mentales en la relación laboral

Inteligencia artificial, algoritmos extractivos y neurotecnologías: la protección de los estados mentales en la relación laboral

Citation:

Work data:

Type of work: Book Chapter

ISBN: 979-13-87743-06-2

Categories:

Economics | ICT Infrastructure | Law & Criminology

Tags:

artificial intelligence