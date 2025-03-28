Home » ICT4D Bibliography » Works » Informe de sostenibilitat de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

Informe de sostenibilitat de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

Type of work: Report

Geography, Environment, Agriculture | Participation

co-management

https://drive.google.com/file/d/1Ey0w9abI1ImbkZzOIYajJ2TXqiOc39A9/view

Aquest informe es va finalitzar l'any 2023 i l'objectiu era fer una diagnosi de la Taula i donar claus pel seu futur, per a que continui sent un espai de trobada i diàleg on es debaten i concreten propostes de gestió i ordenació dels usos i activitats del seu àmbit d'actuació

Fábregas, M., Carbonell, X. & Brugué Torruella, Q. (2023). Informe de sostenibilitat de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà. Madrid: Fundación Biodiversidad.