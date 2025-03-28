Informe de sostenibilitat de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà
Citation:
Work data:
Type of work: Report
Categories:Geography, Environment, Agriculture | Participation
Tags:co-management
Alternate URL:
https://drive.google.com/file/d/1Ey0w9abI1ImbkZzOIYajJ2TXqiOc39A9/view
Abstract:
Aquest informe es va finalitzar l'any 2023 i l'objectiu era fer una diagnosi de la Taula i donar claus pel seu futur, per a que continui sent un espai de trobada i diàleg on es debaten i concreten propostes de gestió i ordenació dels usos i activitats del seu àmbit d'actuació
Downloads:
Fábregas, M., Carbonell, X. & Brugué Torruella, Q. (2023). Informe de sostenibilitat de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà. Madrid: Fundación Biodiversidad.