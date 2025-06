Type of work: Report

Abstract:

El Pla d’Educació Digital (PEDC, 2020-2023) té com a objectiu principal avançar cap a una societat digitalment competent a través de la capacitació de l’alumnat d’entre 5è de primària i 4t d’ESO. Per fer-ho, ha desplegat una sèrie d’accions centrades en garantir l’accés a la tecnologia per part dels centres educatius, del professorat i de l’alumnat. El PEDC té una estratègia integral que inclou diverses línies d’actuació. Entre aquestes, destaca la distribució de dispositius electrònics, el desenvolupament de recursos pedagògics digitals, la formació específica per al professorat i les famílies, la creació d’Estratègies Digitals de Centre adaptades a les necessitats de cada institució, i la implementació d’infraestructures tecnològiques modernes.

Aquesta avaluació analitza el desplegament del programa, particularment en els factors que, segons l’evidència disponible, poden tenir més impacte a l’hora de millorar la competència digital i el rendiment educatiu de l’alumnat.

Finalment, per l’any 2025, es preveu realitzar una anàlisi dels factors relacionats amb la maduresa digital assolida pels centres educatius al final del PEDC, i detectar-ne bones pràctiques de cara a futures polítiques de digitalització educativa.