Type of work: Report

Abstract:

Durant els darrers anys, els centres educatius de Catalunya han viscut una digitalització creixent, especialment amb el desplegament del Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-2023, que ha impulsat la millora de la competència digital de l’alumnat, el professorat i els centres. Aquest procés ha anat acompanyat d’una preocupació creixent pel possible impacte negatiu d’un ús excessiu de pantalles en infants i adolescents, fet que ha generat un debat sobre com equilibrar els beneficis educatius dels dispositius digitals amb els riscos associats al seu ús.

Per abordar aquest repte, el Departament d’Educació i Formació Professional ha impulsat dues iniciatives: la creació d’una comissió d’experts per analitzar l’ús dels dispositius digitals i una avaluació encarregada a Ivàlua. Aquesta avaluació, basada en grups de discussió amb docents i en una revisió d’evidències, analitza com s’utilitzen els dispositius digitals a les aules i quins efectes tenen sobre l’aprenentatge i el benestar de l’alumnat. L’informe resultant ofereix coneixement per orientar les decisions dels centres i de l’administració educativa, amb l’objectiu de promoure una digitalització pedagògica centrada en l’aprenentatge i el benestar.