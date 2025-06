Type of work: Report

e-Learning and Instructional Technology

Abstract:

Aquest informe té com a objectiu aportar evidències per a la presa de decisions sobre la regulació de l’ús dels telèfons mòbils per part de l’alumnat als centres educatius de Catalunya, després del primer curs d’implementació (2024-2025). Aquesta regulació s’ha desenvolupat en resposta a un debat social creixent sobre els efectes negatius dels mòbils a les escoles, i estableix un marc d’usos diferenciats segons l’etapa educativa: prohibició total a primària i dues opcions a secundària (prohibició total o ús restringit amb finalitats pedagògiques).

El Departament d’Educació i Formació Professional ha impulsat dues estratègies per avaluar la mesura: la creació d’una comissió d’experts i l’encàrrec a Ivàlua d’una anàlisi sobre la seva implementació.