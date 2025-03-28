Visió col·lectiva per al futur de la salut: bases per a un nou model assistencial i de sistemes d’informació
Type of work: White Paper
Categories:e-Health | Health and Medicine | ICT Infrastructure
Llibre blanc on es proposa una transformació integral del sistema sanitari català, centrada en la persona i basada en la col·laboració entre professionals, institucions i ciutadania. La tecnologia ens ha de permetre tenir en compte totes les interaccions de les persones i el seu cercle durant el seu desplaçament pel sistema de salut, així com les seves transicions vitals, amb l’objectiu de facilitar l’experiència de navegació dels usuaris, i permetre’ns mesurar i millorar la seva experiència d’atenció de manera global.
Piera-Jiménez, J., Michelena Vegas, X., Climent Fageda, A., Valle, L., Maymó-Costa, A., Dordas, A., Farré Aldomà, A., Barbiero, A., Coy Fité, A., Herczeg, L., Parameswaran, L., Gamell Andreu, M., Vilarasau, N. & Pérez Sust, P. (2025). Visió col·lectiva per al futur de la salut: bases per a un nou model assistencial i de sistemes d’informació. Barcelona: Generalitat de Catalunya.