Plantilles de personal dels ajuntaments de la província de Barcelona: descripció i anàlisi comparada. 2025
El present informe, elaborat per la Comunitat de Recursos Humans, aporta, per una banda, dades sobre l’estat de les plantilles dels 311 ajuntaments de la demarcació - a nivell de dotació, estructura i classificació de les places - ; i, de l’altra, ofereix una anàlisi comparada en relació als principals indicadors - dimensionament i composició de les plantilles - permetent, així, la seva comparació entre consistoris.
Diputació de Barcelona (2025). Plantilles de personal dels ajuntaments de la província de Barcelona: descripció i anàlisi comparada. 2025. Barcelona: Diputació de Barcelona.