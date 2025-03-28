Home » ICT4D Bibliography » Works » Plantilles de personal dels ajuntaments de la província de Barcelona: descripció i anàlisi comparada. 2025

Plantilles de personal dels ajuntaments de la província de Barcelona: descripció i anàlisi comparada. 2025

Type of work: Report

Government and Public Administration

public servants

El present informe, elaborat per la Comunitat de Recursos Humans, aporta, per una banda, dades sobre l’estat de les plantilles dels 311 ajuntaments de la demarcació - a nivell de dotació, estructura i classificació de les places - ; i, de l’altra, ofereix una anàlisi comparada en relació als principals indicadors - dimensionament i composició de les plantilles - permetent, així, la seva comparació entre consistoris.

Diputació de Barcelona (2025). Plantilles de personal dels ajuntaments de la província de Barcelona: descripció i anàlisi comparada. 2025. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Diputació de Barcelona (2023) Plantilles de personal dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona: descripció i anàlisi comparada. Any 2022