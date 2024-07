Type of work: Handbook/Primer/Guide

Abstract:

L'avaluació de les polítiques de participació ciutadana és una gran assignatura pendent per als equips tècnics i polítics. Falta cultura de l'avaluació i, tot i que es percep com a important, mai arriba a ser prioritària, la qual cosa fa que no sigui una pràctica consolidada ni dotada dels recursos necessaris (humans i econòmics). Aquest panorama, lluny de fer-nos pensar en l'avaluació com una utopia, ens impulsa a buscar maneres d'adaptar-nos al context, d'enfrontar-nos als canvis i de millorar.

Per això, a la Diputació de Barcelona hem volgut impulsar, en col·laboració amb tècnics i tècniques locals, l'elaboració d'una guia que orienti la planificació de l'avaluació de les experiències participatives i les polítiques de participació ciutadana. La publicació que teniu entre les mans planteja un viatge per explorar una manera sistematitzada d'avaluar les polítiques de participació ciutadana, aportant eines i criteris que permetin avançar cap a una avaluació de qualitat, i amb la perspectiva interseccional com a brúixola.