Type of work: Proceedings

Government and Public Administration

Abstract:

Aquesta publicació que posem a l’abast de tothom és un breu relat de com una organització com l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a partir d’un esdeveniment molt rellevant, el seu Centenari, desencadena una sèrie de complicitats i actuacions que la porten a ser una notícia positiva en un moment crític per a l’autogovern del país.

En tot el relat hi ha cinc moments que són clau. Les commemoracions van des del 12 de març de 2012 fins a l’11 de març del 2013. Inici i clausura. Dues fites. Les altres tres dates clau són a l’abril, amb la Creu de Sant Jordi, al juliol, amb l’acte central al Palau de la Generalitat, i a l’octubre, amb les quatre commemoracions a les seus territorials de l’Escola.

Obrim les portes a tots els que vulguin reviure una vegada més tot allò que ens ha ocupat de forma extraordinària l’any 2012. Per a l’Escola ha estat un any ple d’emocions, d’agraïments i de reconeixements.