https://eapc.bibliotecadigital.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.14227/3492/2024_Guia_coneixement_critic.pdf?sequence=5&isAllowed=y

El document defineix un model de gestió del coneixement crític de les persones de l’organització, per preservar-lo i gestionar-lo de manera idònia. La Guia per a la gestió del coneixement crític a les administracions públiques de Catalunya pretén abordar el repte de la pèrdua de coneixement crític d’una organització de l’àmbit públic, és a dir, a la pèrdua del coneixement que té més impacte a l’hora d’assolir els objectius i de cara a oferir un servei millor a la ciutadania. Així mateix, la Guia consciencia les organitzacions de la importància de disposar d’un sistema estandarditzat de gestió del coneixement crític i n’impulsa la gestió. La Guia proposa un model per a qualsevol unitat o organització que vulgui posar en marxa un procés de gestió del coneixement crític. Aquest model descriu les fases del procés i també posa a disposició de les organitzacions eines concretes perquè puguin adaptar-les i dissenyar el seu propi sistema. El document descriu el model en tres fases: DEFINIR, IDENTIFICAR i GESTIONAR, i en cadascuna inclou les accions que cal dur a terme, models d’eines o d’instruments que es poden emprar, i exemples de documents que resulten d’aplicar-los.