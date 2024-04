978-84-393-8295-9

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Abstract:

La Guia per al tractament i la prevenció de l'assetjament psicològic constitueix una eina de suport per a la utilització, per part dels departaments, del Protocol per ala prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions, que la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa amb la voluntat d'eradicar aquestes pràctiques nocives de l'àmbit laboral de la seva organització.

La guia s'adreça a tot el personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya però també ofereix recomanacions específiques per al personal que ha d'intervenir en el procediment d'activació del Protocol i per a les persones que ocupen càrrecs de comandament, com a responsables de vetllar per la salut laboral dels seus equips de treball.

La Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració, del Departament de Governació i Administracions Públiques, ha impulsat l'elaboració d'aquest instrument, que representa una mostra més del compromís de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en l'eradicació d'aquestes conductes en el seu àmbit d'actuació intern i, en especial, en la prevenció dels riscos laborals en la seva organització per garantir, així, els drets de les persones que hi treballen.