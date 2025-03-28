Type of work: Article (academic)

ISSN: 1696-9650

Alternate URL:

https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1518844

Abstract:

Los Estados miembros están obligados por el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial a la implementación de un sandbox en materia de IA. Esta figura, cuyo origen se sitúa en la regulación financiera, se ha ido extendiendo paulatinamente en nuestro ordenamiento jurídico. Precisamente por ello, resulta interesante analizar una serie de elementos comunes que la diferencia de otros conceptos próximos como la regulación experimental o los innovations hubs. Algunos de estos (diálogo con el regulador, apoyo administrativo en entornos regulatorios complejos, entornos seguros de pruebas) se ven reflejados en la regulación que hace el Reglamento de IA y es por ello por lo que resulta interesante su análisis.