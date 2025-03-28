Home » ICT4D Bibliography » Works » Els municipis del benestar. Model nòrdic i nou país

Els municipis del benestar. Model nòrdic i nou país

Type of work: Book

Government and Public Administration | Policy & Regulation

municipalism

pdf file https://irla.cat/wp-content/uploads/2017/04/els-municipis-del-benestar-1.pdf

Estudi en què es reflexiona sobre el sistema de govern del món local a Catalunya i s’aporten elements de debat al voltant de la seva reformulació prenent com a referència els països nòrdics. El treball exposa què cal tenir en compte per establir un model de govern local sòlid, com ara les competències que haurien de tenir els municipis per garantir l’estat del benestar.