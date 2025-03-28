Home » ICT4D Bibliography » Works » La inevitable redefinición de las funciones y las competencias profesionales para una política de impacto

La inevitable redefinición de las funciones y las competencias profesionales para una política de impacto

Peña-López, I. (2025). La inevitable redefinición de las funciones y las competencias profesionales para una política de impacto. Congreso 1985-2025: 40 años de Bases de Régimen Local y del control externo local en Galicia, 15 de septiembre de 2025. A Coruña: Consello de contas de Galicia. Retrieved September 15, 2025 from https://ictlogy.net/presentations/20250915_ismael_pena-lopez_-_inevitable_redefinicion_funciones_competencias_profesionales_politica_impacto.pdf

Type of work: Conference

Government and Public Administration | Management and Business Administration

Peña-López, I. (2025). Nueva Gobernanza Pública aplicada: un modelo de caja de herramientas para la política pública en tiempos de incertidumbre y complejidad. 4º Congreso de Economía y Empresa de Catalunya 2025. Barcelona: Col·legi d'Economistes de Catalunya.

