Atenció integrada social i sanitària: conceptualització
Citation:
Work data:
Type of work: White Paper
Categories:Government and Public Administration | Health and Medicine | Politics and Political Science
Alternate URL:
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/11375/atencio_integrada_social_sanitaria_conceptualitzacio_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Abstract:
Aquest document defineix els elements clau que caldrà tenir en compte en el redisseny del sistema sanitari des d'una mirada centrada en la persona i des d’una perspectiva d’atenció integrada.
Downloads:
Santaugènia Gonzàlez, S.J., Barbeta Mir, C., Amblàs Novellas, J., Benedí Altes, M., Contel Segura, J.C., Plaza Tesías, A., Ribas Gironès, M., Roca Casas, J. & Ruiz Riera, R. (2022). Atenció integrada social i sanitària: conceptualització. Barcelona: Generalitat de Catalunya.