Type of work: White Paper

Abstract:

El Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a l’Educació i la Llengua elaborat pel Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI), té com a objectiu el de contribuir a l’impuls i el foment de l’adopció i la incorporació de la IA en el sector de l’educació com també analitzar la importància de les seves aplicacions a la llengua catalana, analitzant l’aplicabilitat de la IA per fer front als principals reptes de la regió a curt i mig termini.