Type of work: Seminar

Abstract:

L'Administració es troba en un moment complex on multitud d'actors li demanen un canvi de model però aquest model no acaba d'arribar. Hi ha un cert consens que el model de la burocràcia weberiana està superat i que el model de la nova gestió pública s'ha demostrat insuficient per a donar resposta als entorns amb alta complexitat i incertesa, la política d'impacte sistèmic o les aproximacions multiactor, entre d'altres. També hi ha un cert consens -- tot i que més teòric que pràctic -- que el nou paradigma ha de fer dos canvis de fons: el primer, transitar d'un model centrat en l'expedient a un altre centrat en el repte; el segon, que l'organització de persones i equips ha de transitar d'un model de servidor públic generalista que exerceix una funció pública a un d'altre molt més especialitzat orientat a projectes i objectius. En aquest darrer aspecte, els instituts d'administració pública -- i, en particular, l'EAPC -- tenen un paper cabdal i passen de ser centres d'actualització professionalitzadora a centres de gestió integral del talent.