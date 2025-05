Type of work: Report

e-Learning and Instructional Technology

Abstract:

Vivim en un món cada vegada més digitalitzat, on la tecnologia juga un paper més i més rellevant en tots els àmbits, inclòs l’educatiu. En aquest context, tenim la satisfacció de presentar un llibre generat de manera col·laborativa sobre la intel·ligència artificial a la microeducació, publicat per l’ODITE (Observatori d’Innovació Educativa i Cultura Digital) de l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia. Aquest llibre és el resultat d’un any de treball de docents de totes les àrees i nivells educatius i especialistes de sis països diferents que ens endinsa en els fonaments de la IA i la seva aplicació a l’àmbit educatiu més proper: el treball a l’aula.

El propòsit de l’ODITE és que aquest llibre sigui una obra de referència per a tots aquells docents, educadors i educadores, experts i professionals de l’educació interessats a comprendre i aprofitar les oportunitats que la IA pot aportar a l’aula, sempre des d’un enfocament crític, ètic i inclusiu.

L’obra s’estructura en tres grans blocs en què es plantegen conceptes bàsics com què és la IA, fins a reflexions ètiques sobre la seva integració a les dinàmiques d’avaluació. El llibre aborda de manera exhaustiva els principals aspectes a tenir en compte si volem incorporar la intel·ligència artificial com una eina rellevant a la nostra tasca docent.