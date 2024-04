978-84-393-8538-7

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Abstract:

Aquest treball pretén facilitar a les unitats de formació de les administracions públiques reflexions i instruments que els facilitin planificar la formació a les seves organitzacions amb el millor punt de partida possible: un bon diagnòstic de necessitats.

El llibre fa un recorregut ambiciós: des dels pilars teòrics del model de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya fins als instruments més concrets amb què es recull la informació. Així, aporta reflexions sobre la importància d’involucrar tota l’organització i de treballar amb un projecte escrit que serveixi per obtenir la implicació i la validació de la línia de comandament; recomana una perspectiva que aporti la visió creuada de les persones que fan la tasca i la d’aquelles que la supervisen, i aposta per una orientació apreciativa, que posi per davant el que les persones ja fan bé, allò que consideren els seus punts forts, per establir un punt de partida sòlid cap a la millora.

Des del punt de vista de les fonts d’informació, destaca la rellevància de les fonts personals —la informació que prové de les persones— i, igualment, de fer una bona selecció de les abundants fonts documentals. D’acord amb la importància amb què s’utilitzi cada font, hi correspondrà l’ús de diferents tècniques i instruments derivats.

El llibre descriu la valoració de l’Escola respecte a l’ús del qüestionari i les recomanacions més importants per fer un bon ús de l’entrevista, així com l’operativitat que proporcionen les dinàmiques grupals per a la recollida de necessitats formatives comunes dels col·lectius concrets.