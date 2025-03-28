Ismael Peña-López, lecturer and researcherInformation Society, Digital Divide, ICT4D
Type of work: Handbook/Primer/Guide
Policy Lab (2025)
Co-design Playbook. Working together to co-design services
Scaling innovations in public health systems: guidance and toolkit
Reiniciar les institucions
Cómo fortalecer la colaboración estratégica entre los territorios y las universidades. Metodologías y herramientas de gestión
2025 State of Digital Public Infrastructure Report
Top Tendencias 2026
2025-03-28 14:39:19
Working bibliography on public procurement of Artificial Intelligence (updated)
2025-01-11 10:37:07
New Public Governance in practice: a programme for the Administration in times of networks, uncertainty and complexity
2025-12-06 14:52:30
¿Hay demasiados observatorios públicos?
2025-11-30 14:04:24
Profesionales de la atención social: vertebradores de la gobernanza de los servicios públicos