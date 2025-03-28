La governança en les institucions de salut
Citation:
Work data:
Type of work: White Paper
Categories:Health and Medicine | Management and Business Administration
Tags:governance
Abstract:
Aquest document recull les recomanacions del CSC sobre la governança del sistema de salut i de les entitats proveïdores del mateix. És el fruit del treball d'un grup d'experts i d'una jornada de debat i discussió amb els màxims responsables dels òrgans de govern i de gestió d'entitats associades al CSC, per tal de consensuar quins són els factors clau d'una bona governança institucional i els requisits del sistema per promoure-la, així com formular un conjunt de propostes de caràcter pràctic que es puguin implantar a les nostres organitzacions a curt i mitjà termini. La finalitat d'aquest treball és assegurar que les organitzacions estan en condicions d'obtenir els millors resultats assistencials possibles amb un ús eficient dels recursos que la societat posa a la seva disposició i que les entitats i el sistema de protecció i atenció a la salut es transmetran enfortits a les generacions futures.
Downloads:
Consorci de Salut i Social de Catalunya (2013). La governança en les institucions de salut. Barcelona: CSC.