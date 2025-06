Alternate URL:

Type of work: Policy Briefing, Position Paper

Les nostres societats són cada vegada més complexes i, en conseqüència, necessitem desenvolupar nous coneixements que puguin ajudar a resoldre, mitigar o prevenir problemes i reptes multidimensionals o complexos. En aquest context, la innovació es configura com una estratègia imprescindible per a qualsevol organització pública. Per donar resposta a aquest repte, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) impulsa el nou ecosistema d’innovació pública amb l’objectiu de sistematitzar el model d’innovació pública per a les administracions públiques catalanes. L’objectiu de l’EAPC és facilitar la identificació dels reptes (socials o organitzatius) que l’Administració ha d’abordar de manera sistèmica i, alhora, promoure diferents dispositius i establir les xarxes adequades per activar l’ecosistema de recerca i innovació del nostre entorn i donar una resposta o solució innovadora a aquests reptes. Aquest enfocament aprofita les sinergies amb els actors de l’entorn, de manera que s’utilitzin els recursos disponibles i les solucions reverteixin en el bé comú.