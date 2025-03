Type of work: Communication

Government and Public Administration

Abstract:

El principi de la cohesió territorial demana que els residents puguin gaudir dels serveis públics més rellevants, independentment d’on es resideix. Com comprovar, però, si aquest principi és una realitat als 311 municipis de la província? S’ha comprovat si es presten 18 serveis públics considerats importants en dos grups de municipis: el dels municipis de 1000 o menys habitants i el de més de 1000 habitants. Els resultats indiquen que, tot i que els serveis públics més essencials (cementiri, recollida i tractament de residus, provisió d’aigua i clavegueram) sí que es presten satisfactòriament a ambdós grups, hi ha diferències molt acusades entre els municipis petits i els més grans pel que fa a la prestació d’altres serveis, de titularitat pública o privada, com ara la connexió a la fibra òptica, els serveis de correus, els serveis bancaris presencials, les farmàcies o farmacioles, la policia local o els vigilants municipals, els serveis d’atenció primària de salut, els habitatges de protecció oficial (HPO) amb règim de protecció i els centres d’educació infantil o de primària.