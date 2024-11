978-84-98-59322-8

Type of work: Book

Abstract:

Aquest volum presenta un dels escrits mes coneguts del polític, orador i filosof Marc Tul·li Ciceró, L’amistat, on exposa els trets fonamentals que defineixen la veritable amistat, la que ell ja va poder observar en els pensadors grecs i la que hauria de caracteritzar qualsevol relació, tant en l’àmbit públic com en el privat. El volum presenta el text original acarat amb la traducció, convenientment anotada, i amb un proleg de Noemí Moncunill, llatinista i traductora de Ciceró per a la col·lecció Bernat Metge.