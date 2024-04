978-84-19392-25-1

Type of work: Book

Communication and Culture

Abstract:

Vocabularis per a la col·lectivització artística Cinquanta-un termes mostren els diversos assajos institucionals que el centre d’arts Santa Mònica ha anat desenvolupant els darrers anys, enfocats a repensar la seva estructura, naturalesa i funció des de la práctica diària. Aquests termes, organitzats en sis seccions, confeccionen un glossari necessàriament incomplet, no tancat ni definitiu: una instantània d’una nova institució que es basa en la porositat respecte a l’acció col·lectiva, així com en una autointerrogació i una transformació constants.