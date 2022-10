978-84-664-1460-9

Type of work: Book

Abstract:

El lector té a les mans una primera aproximació, acurada i en profunditat, sobre la CUP. La Candidatura d'Unitat Popular, com a concepte polític operatiu. Projecte i proposta d'unitat popular com a expressió de la voluntat d'arrelament a la vida municipal. Unitat de la pràctica política, diversitat d'aplicacions concretes.El primer llibre on parlen i s'interpel·len la història, el present i les alternatives de futur de l'expressió més conscient, audaç i renovadora del municipalisme que veu, en la independència i la transformació social, els eixos indestriables de la lluita de les classes populars als Països Catalans. El primer llibre on afloren les contradiccions internes, els desafiaments externs, els dubtes i les conviccions, la teoria i la pràctica política, els trets personals i la composició col·lectiva d'una organització petita, però vista ja, per propis i estranys, com un dels fenòmens més trencadors de la política catalana dels últims anys.