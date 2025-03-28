Type of work: Book

ISBN: 956-239-111-6

Abstract:

Los autores de este libro, partiendo de un enfoque pluridimensional, afrontan el vértigo de nuestro fin de milenio pero, en vez de dejar que nos arrolle como una ola cibernética o nos atrape en sus redes comunicativas, rescatan del pasado y la filosofía las capacidades y destrezas que han hecho de occidente lo que es. Con ejemplos prácticos y actuales, defienden que el ejercicio de la libre empresa en un clima democrático facilita su desarrollo sin que ello suponga abandonar el cultivo de la solidaridad (una tesis que sorprenderá a muchos). Abrir nuevos mundos postula que en el centro de nuestras acciones está el centro de nuestras acciones está el lenguaje, que nos facilita comunicación e información y nos mantiene alerta ante un universo en cambio. Su descripción de los impulsores básicos de nuestra cultura (el emprendedor, el ciudadano comprometido y el cultivador de la solidaridad) se ha convertido en modelo para numerosas universidades americanas, algo impensable hace sólo unos años universidades americanas, algo impensable hace sólo unos años. Cada página nos depara perspectivas y sugerencias que conforman un libro actual con propuestas de acciones concretas para nuestro "aquí" y "ahora".