Materiales y guías técnicas para la Alfabetización Mediática e Informacional

Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 29 marzo 2026

Categorías: Educación

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El Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha un nuevo espacio de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) con el objetivo de educar para leer críticamente el mundo y como una pieza fundamental para ser ciudadanos proactivos en la contribución de una democracia plena.

Este espacio ofrece recursos, estrategias y metodologías para ayudar al profesorado a trabajar en el aula cuestiones como los sesgos cognitivos, la verificación de información, la distinción entre hechos y opiniones, o el análisis del papel de los medios, las plataformas y la inteligencia artificial en la construcción de la realidad pública. La colección de recursos cierra con un espacio final con seis materiales y guías técnicas elaborados por disintos autores.

Mercè Guillén y yo hemos elaborado el primer módulo de esta colección: El nuevo paradigma de la información y la comunicación en la infancia.

El conjunto completo de materiales es el siguiente:

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