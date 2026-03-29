Materiales y guías técnicas para la Alfabetización Mediática e Informacional

El Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha un nuevo espacio de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) con el objetivo de educar para leer críticamente el mundo y como una pieza fundamental para ser ciudadanos proactivos en la contribución de una democracia plena.
Este espacio ofrece recursos, estrategias y metodologías para ayudar al profesorado a trabajar en el aula cuestiones como los sesgos cognitivos, la verificación de información, la distinción entre hechos y opiniones, o el análisis del papel de los medios, las plataformas y la inteligencia artificial en la construcción de la realidad pública. La colección de recursos cierra con un espacio final con seis materiales y guías técnicas elaborados por disintos autores.
Mercè Guillén y yo hemos elaborado el primer módulo de esta colección: El nuevo paradigma de la información y la comunicación en la infancia.
El conjunto completo de materiales es el siguiente:
- Módulo 1: El nou paradigma de la informació i la comunicació en infants, por Mercè Guillén Solà & Ismael Peña-López.
- Módulo 2: Jo com a part d’un col·lectiu que es comunica i s’informa, por Cristina Pulido.
- Módulo 3: Una mirada crítica en l’era de la desinformació, por Cristina Pulido.
- Módulo 4: El periodisme en les societats democràtiques, por Nereida Carrillo.
- Módulo 5: Convertint informació en coneixement, por Elvira Vilardell.
- Módulo 6: Riscos i oportunitats de la informació i la comunicació a través de les xarxes, por Mercè Guillén Solà.
Entrada anterior: ¿Hay demasiados observatorios públicos?
Feed RSS para los comentarios a esta entrada. TrackBack URI